اكتشاف نقوش هيروغليفية نادرة بأسوان عمرها 5200 عامًا

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كشفت البعثة الأثرية المشتركة بين جامعة ييل الأمريكية والمتاحف الملكية للفن والتاريخ البلجيكية، والتي تقوم بالتعاون مع وزارة الآثار ومفتشي آثار وإدفو عن نقوش صخرية بمنطقة الكاب «شمال أسوان»، وشملت نقوش هيروغليفية يقدر عمرها بـ 5200 عامًا.

وقال الدكتور جون كولمان دارنيل، أستاذ لغات وحضارة الشرق الأدنى بجامعة ييل، حسب ماذكره موقع الجامعة، بأن الاكتشاف الذي تم بمنطقة الخوي بإدفو يحفظ بعض أكبر وأقدم العلامات من بدايات مراحل الخط الهيروغليفي، مقدمة دلائل عن كيفية اختراع النظام المميز لنظام الكتابة.

وأضاف دارنيل إن الباحثين قد اكتشفوا نقشًا صخريًا يؤرخ بين عامي 4000 ق.م و 3500 ق.م، ويظهر هذا النقش قطيع من الأفيال، وتم تصوير فيل صغير داخل أحد أفراد القطيع، ولافتًا إلى أنها طريقة مبهرة ونادرة لتمثيل حمل أنثى حيوان.

كما تمكن علماء البعثة من اكتشاف لوحة مسجل عليها نقش عبارة عن رأس ثور متبوعًا بطائرين من اللقلق في هيئة متدابرة ويقف بينهما من أعلى طائر أيبس «أبو منجل»، ويقول «دارنيل» أن ترتيب تلك الرموز كان شائعًا في التمثيل عن الدورة الشمسية وسطوع الشمس في العصور المصرية اللاحقة، لافتًا أنها قد تكون تعبر عن مفهوم السلطة الملكية وتنظيم أمور الكون.

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وأضاف دارنيل إن هذا الاكتشاف ليس بالجديد من الناحية التصويرية، ولكنه أول مرة نرى تصوير العلامات الهيروغليفية بهذا المنظور الضخم، حيث يبلغ طول النقش الهيروغليفي أكثر من 50 سم، ويبلغ طول اللوحة بأكملها حوالي 70 سم.

وعثر الباحثون على تلك النقوش في شمال صحراء الكاب، بالقرب من منطقة هيراكونبوليس، حيث تعد تلك المنطقة من أهم المراكز في مصر القديمة، ويعكس هذا الاكتشاف أن تطور الكتابة لم يكن بطيئًا كما كان يعتقد في السابق، ولكنه كان واسع الانتشار جغرافيًا بجانب تنوعها من الناحية الموضوعية، وتم تنفيذ سلسلة من الصور ثلاثية الأبعاد للصور التي التقطت للنقوش في موقع الاكتشاف.

وعثر العلماء على هذه النقوش الصخرية عن طريق رسم خرائط لشبكات الطرق التي كانت تستخدم في مصر القديمة، حيث يقول دارنيل أن النقوش الصخرية لا توضع بشكل عشوائي معظم تلك النقوش كانت توضع على الطرق الرئيسية والطرق الموازية للنيل أو الطرق التي تقود بشكل مباشر للصحراء، وعادة ما نجدها في نقاط الاتصال أو عبر الطرق "حيث أي مكان يستطيع الشخص أن يتوقف فيه أثناء ترحاله".