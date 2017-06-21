«عبدالعال»: قرار الدستورية بشأن «تيران وصنافير» يؤكد صحة البرلمان

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علي هارون : ‏قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، و ان البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة واضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، اوكد اننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وان الاغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا الى انها صبرت فى سبيل اعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالى فلتسقط الاصوات التى خونت الاغلبية واتهمتها. واوضح عبد العال، ان المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لحكمين نهائيين. وتابع، لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، ان ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد ان تغيرت فلسفة اقرار الاتفاقيات الدولية، واصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط واضاف، أكرر ان للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وانه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.‏

