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«دينية النواب»: تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية

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«دينية النواب»: تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية «دينية النواب»: تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية

التحرير

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قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل مشروع قانون دار الافتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، وشعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.

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وقال الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماماً على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، لافتاً إلي أنه سيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.

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التحرير

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