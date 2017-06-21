تعرف على كمية السلع التي يمكن شرائها بزيادة التموين الجديدة

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء تعليمات إلى الحكومة بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140% من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهرياً، موضحاً أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه بميزانية العام المالي الماضي، ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه الزيادة بدء من شهر يوليو المقبل.

وترصد " التحرير " فى التقرير التالى السلع التى يمكن لصاحب بطاقة التموين شرائه بمبلغ الخمسون جنيها .

وفي ظل الأسعار الحالية يمكن لربة المنزل شراء 6 كيلو من السكر بسعر 48 جنيه بدلاً من 2 كيلو، حيث يصل سعر كيلو السكر التمويني 8 جنيهات، ويمكن شراء 4 كيلو من الزيت بسعر 12 جنيهًا للزجاجة فى الوقت الحالي.

و أتاحت الزيادة لربة المنزل شراء 7 كيلو من الأرز بقيمة 45.5 جنيه، بدلًا من 3 كيلو فقط، حيث يبلغ سعر كيلو الأرز 6.5 جنيه فى البطاقة التموينية .

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وتستطيع ربة المنزل شراء 5 باكو من الشاي، بدلًا من اثنين بسعر 9.25 جنيه للعلبة ، أو 5 كيلو من العدس بسعر 10 جنيه للكيلو .

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن قرار الرئيس بزيادة دعم بطاقات التموينية قرار صائب ويصب في مصلحة محدودي الدخل الذين يستفيدون من البطاقات التموينية، وهم يمثلون شريحة شرائية كبيرة، وكذلك المجتمع التجاري من خلال زيادة مبيعات السلع خاصة في ظل الركود الذي تعاني منه كثيراً من القطاعات التجارية مؤخراً بعد زيادة أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع معدل تكلفتها.

ونوه" العربي" الي إن قرار زيادة دعم البطاقات التموينية يوسع نطاق شراء السلع للمواطنين الذين يستحقون المساندة من الدولة، وأيضاً من المجتمع التجاري الذي يجب عليه مراعاة الظروف الحالية للمواطنين من خلال الاستغناء عن جزء من هامش الربح لتحقيق عدة أهداف، منها مساندة المواطنين والوقوف بجانب الدولة التي تسعي الي تحسين حالتهم المعيشية، وهو ما يقوم به بالفعل التجار حالياً بجانب تنشيط مبيعاتهم، لموضحاً أنه كلما كانت الأسعار مخفضة زادت المبيعات، وهو ما يصب في صالح التجار .

وتوقع "العربي" إن ينتعش السوق بعد تطبيق زيادة دعم البطاقات التموينية فعلياً، خاصة أنها زيادة تعتبر مرضية في ظل الظروف الحالية؛ حيث بلغت الزيادة أكثر من الضعف وهو ما يمثل عاملاً مادياً مهما للتوسع في شراء السلع لأكثر من الضعف أيضا.

ويبلغ عدد الأفراد المستفيدين من دعم البطاقات التموينية نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين.