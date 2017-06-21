طلب إحاطه لوزير الداخلية بسبب تراخيص «التوك توك»

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قدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزير الداخلية حول آليات ترخيص «التوك توك»، لما يمثله من أزمة كبيرة في الشارع المصري.

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وقال النائب في طلب الإحاطة: «التوك توك أصبح قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في المجتمع في أي وقت، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد الوزارات المعنية بعملية الترخيص لهذه المركبة».

وطالب بتخصيص وحدة مرور في كل محافظة لعمل إجراءات التراخيص اللازمة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عمل حصر شامل لجميع لمركبات التوك توك الموجودة في نطاق كل وحدة محلية أو إدارة مرور، وحصر أسماء سائقيها ومالكيها ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ المخاطر.

وتمسك النائب بضرورة أن يكون هناك خطة لمنع ظهور هذه المركبة على الطرق السريعة للحد من حوادث المرور، وكذلك لمواجهة الزحام.