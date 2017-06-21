جبهة «ساويرس»بالمصريين الأحرار: لجنة شئون الأحزاب ليست حكمًا محايدًا

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أصدرت جبهة مجلس الأمناء -المنحل بناء على تعديل اللائحة- بحزب المصريين الأحرار، بيانا صحفيًا، اليوم الأربعاء، للاعتراض على قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على إجراءات المؤتمر العام للحزب في 30 ديسمبر بتعديل اللائحة، وإلغاء مجلس الأمناء، ما يعني حسم النزاع لصالح الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وجبهته التي تضم نصر القفاص الأمين العام الجديد والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وأكدت الجبهة والتي تضم «نجيب ساويرس» أنه بعد مرور نحو ستة أشهر على انعقاد مؤتمر تعديل لائحة الحزب، وإلغاء مجلس الأمناء، الذي خطط له ونفذه من سمته بـ«المنشقين» عن حزب المصريين الأحرار، خرجت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بقرار وصفته بـ«المقتضب والصادم» لإقراره صحة إجراءات المؤتمر.

وتابع بيان جبهة ساويرس: «بعد إطلاعنا على القرار الذي أصدرته اللجنة في جلستها المنعقدة يوم 18 يونيو 2017، فإننا نطرح أمام الجميع سؤالاً بات مُلحاً ومشروعاً: لماذا تأخر قرار لجنة شؤون الأحزاب باعتماد تعديل اللائحة الداخلية ونتائج المؤتمر الباطل الذي عقد في ديسمبر الماضي؟ ولماذا استغرقت هذا الوقت طالما أن مسألة صحة هذه الإجراءات الباطلة واضحة لديها؟ الأرجح أن الأمر ليس كذلك، وأن اللجنة تثبت أنها ليست حكماً محايداً فيما يعرض عليها من خلافات ومنازعات، لذا قررنا اللجوء إلى الجهة القضائية نلتمس لديها العدل والإنصاف».

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وجاء في البيان: «الشجاعة ليست أن تقول ما تعتقد، إنما الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول، ولأننا نحن أحرار حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه وواضعي مبادئه وقيمه، أخذنا على عاتقنا ومنذ اليوم الأول لتدشين الحزب أن نضع القضايا الوطنية وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان نصب أعيننا ونعطيها الأولوية الأولى التي لا تقبل المساس ولا التجزئة، ولأننا عاهدنا أنفسنا منذ اليوم الأول للتأسيس أن تكون مواقف المصريين الأحرار نابعة من إرادتنا الحرة، وتستند على استقلالية تامة، ورافضة لأي وصاية من أي شخص أو جهة أيما كانت».