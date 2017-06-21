الجبالي: قرار «الدستورية» يعطّل أحكام «تيران وصنافير» ولا يلغيها

التحرير

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قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير يعد أمر وقتي مرتبط بإجراء مستعجل، وبالتالي قرار رئيس المحكمة الدستورية عطّل تنفيذ كل هذه الأحكام لحين الفصل في الدعوى.

وأوضحت الجبالي في تصريحات لـ«التحرير» أن هذا القرار ينتج عنه تغير في الموقف القانوني المرتبط بالإجراءات الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية، لاسيما أن الموقف كان مهددًا في حالة استمرار الأحكام بوجود حكم بالبطلان من المحكمة الإدارية العليا في حين أن البرلمان نظر الاتفاقية وصدق عليها وأحالها لرئيس الجمهورية.

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وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلى أن الحكم أزاح كافة الأحكام السابقة، «لكن لا يمكن القول إن حكم المحكمة الإدارية كأنه لم يكن، فما حدث إجراء مؤقت لتعطيل تنفيذ هذه الأحكام».

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.