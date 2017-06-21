مرور القاهرة: "جاهزون لـ "فك زحمة" العيد

كتب – فتحي سليمان:

انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من إعداد خطة مرورية محكمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة على الطرق والمحاور ومناطق كورنيش النيل، مع التدعيم بالخدمات المرورية المزودة بالأوناش بما يكفل تغطية جميع شوارع القاهرة لمتابعة حركة السيارات وتكثيف الحملات المرورية لرصد المخالفات وتقليل حوادث الطرق بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة.

وتعين الخدمات المرورية اللازمة لملاحظة الحالة المرورية بمناطق المساجد المنتشرة بنطاق العاصمة اثناء صلاة العيد منها " مسجد عمرو بن العاص – الأزهر –الحسين – رابعة العدوية – النور بالعباسية - مسجد الخازندار بشبرا" فضلا عن الساحات المخصصة لإداء صلاة العيد مع تعيين الخدمات بمناطق المقابر في أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتكثف إدارة مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور الخدمات المرورية بمناطق العاصمة التي يتواجد بها الفنادق والمزارات وتنظيم حركة السيارات.

وحركة عبور المشاة مع منع الانتظار الخاطئ و منع حدوث أي تكدسات مرورية و تعيين خدمات بخطوط سير الافواج السياحية في المدينة كما ستعين إدارة المرور الخدمات بمناطق المنتزهات و الحدائق العامة، والمراسي والبواخر السياحية و كورنيش النيل من شبرا الى حلوان نظرا لتزايد اقبال المواطنين عليها خلال أيام العيد.

وقالت إدارة المرور في بيان لها: إن جميع القوات جاهزة للقضاء على الازدحام المروري وحيث سيتم نشر الخدمات المرورية في المناطق الشعبية والتجمعات الجماهيرية ومحطات ومواقف السرفيس والأتوبيس مع منع الانتظار للسيارات المحيطة بدور العبادة والمنشآت العامة والحيوية ومنع أي سيارة تقف أمام تلك الأماكن وسيتم سحبها من الطريق بواسطة الأوناش كما سيتم تنشيط خطوط تأمين المنشآت الحيوية والهامة في المدينة والتي تشهد اقبال جماهيري عليها

كما تم وضع خطة مرورية لإشراف القيادات داخل الإدارة لمتابعة المرور على الخدمات المرورية والتأكد من حسن انتظامها مع تأمين الرحلات بدائرة المدينة على مداخل ومخارج العاصمة وكافة المنافذ بما يحقق السيولة المرورية بالميادين مع تعزيز انتشار الخدمات بمناطق الملاهي والنوادي ودور السينما والمسارح لمتابعة حركة السيارات، ومنع الاختناقات المرورية مع انتشار سيارات المرور والدراجات البخارية بكافة المحاور.

وتعزز إدارة المرور من انتشار الأوناش المرورية لرفع الانتظار الخاطئ للسيارات مع ربط جميع الخدمات المرورية بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة حركة السيارات أولا بأول والإخطار الفوري عن أي ملاحظات مع تعزيز تواجد رجال المرور بمناطق وسط المدينة ومحور المطار وكوبري اكتوبر وصلاح سالم و15 مايو للعمل على منع أي اختناقات مرورية تعوق حركة السيارات بالطرق.

وتنسق إدارة مرور القاهرة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور القليوبية لمتابعة حركة السيارات أولا بأول بالكباري الرابطة بينهم ومداخل المدينة ومخارجها والعمل على منع أي تكدسات مرورية مع اعداد خطة متكاملة يشترك فيها القيادات، وضباط الإدارة لمتابعة الخدمات المرورية وتوعيتها والتأكد من حسن انتظامها على الطرق وتأمين رحلات المواطنين وسحب أي كثافات مرورية تظهر على المحاور لحين انتهاء احتفالات الأعياد.