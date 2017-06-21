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وكيل «كوادرادو» يوضح موقفه من البقاء مع يوفنتوس

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وكيل «كوادرادو» يوضح موقفه من البقاء مع يوفنتوس وكيل «كوادرادو» يوضح موقفه من البقاء مع يوفنتوس

التحرير

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نفى وكيل أعمال الجناح الكولومبي خوان كوادرادو، وجود نية لموكله بالرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط كوادرادو بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية أبرزها إي سي ميلان وباريس سان جيرمان وذلك بسبب انخفاض مستواه في الموسم الماضي مقارنة بالموسم الذي سبقه.

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وقال «أليساندرو لوتشي» وكيل اللاعب، للصحفي الإيطالي الموثوق «جيانلوكا دي مارزيو»: "كوادرادو لا يريد ترك يوفنتوس والنادي لا يخطط لبيعه وكل تلك الشائعات ليس لها أي أساس".

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع كوادرادو على سبيل الإعارة مع إجبارية شراءه في صيف عام 2018.

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التحرير

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