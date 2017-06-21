في حواره مع «ماركا».. بيريز: الريال يبحث عن لقب ثالث في دوري الأبطال

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أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للوقوف على أهداف النادي المستقبلية والتجديد لنجوم الفريق.

ونستعرض معكم ذلك الحوار في السطور التالية كالأتي:

- كيف ترى صورة ريال مدريد عالميًا؟

"بشكل عام، تبدو الصورة جيدة للغاية وستكون دائمًا هكذا بفضل المشروعات الرياضية والاقتصادية التي يمتلكها النادي وسيكون دائمًا في الريادة، نعمل مع نحو 400 مدرسة حول العالم ونرغب في أن يصل هذا الرقم إلى 1,000 مدرسة، فلابد أن يكون ريال مدريد المثال في كل شيء، فطوال حياتي لم يسبق لي أن انتقدت حكمًا أو مدربًا أو لاعبًا، فالصورة التي يصدرها بوتراجينو وزيدان وخاصة رونالدو تبدو مثالية للغاية، فجميع الأطفال حول العالم يرغبون في التقاط الصور التذكارية معه، كما أن صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يتواجد عليها أكثر من 100 مليون متابع".

- هل عادت العلاقات مع أتلتيكو مدريد إلى صورتها الطبيعية بعد أزمة ثيو؟

"لم يتواجد أي اتفاق بيننا على عدم التعاقد مع أي لاعب من الطرفين باستثناء اللاعبين الشباب، فإذا أراد أي من الناديين التعاقد مع أي لاعب، فعليه التحدث مع الطرف الأخر، وإذا توصلا لاتفاق فسيتم الانتقال بصورة سلسة، فالعديد من لاعبي ريال مدريد أنهوا مسيرتهم مع أتلتيكو".

- هل تواجه تحدي خاص بعد تتويج الفريق بثلاث ألقاب في دوري أبطال أوروبا في غضون 4 أعوام ومن بينهم اثنين على التوالي؟

"دائما ما يواجه ريال مدريد التحديات، ونرغب في كتابة التاريخ وتحقيق لقب ثالث على التوالي في دوري الأبطال وهذا هو الهدف الذي يتحدث عنه جميع اللاعبين في الوقت الحالي".

- هل ستغير اسم سانتياجو بيرنابيو؟

"من الوارد، فهو أمر يتم دراسته حاليًأ".

- ما هو هدف أكاديمية الريال التأهل للقسم الثاني أم ضخ لاعبين للفريق الأول؟

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"في البداية أعرب عن فخري الشديد بالأكاديمية، وفي نهاية الموسم ندرس كم لاعب قادر على اللعب في الفريق الأول، فالهدف دائمًا هو الفريق الأول".

- هل يمتلك زيدان صوتًا في تشكيل الفريق؟

"بكل تأكيد، ولم تتواجد أي مشاكل بيننا سواء في العام الماضي أو حاليًأ، سنجلس معه في الوقت المناسب، حيث نعلم جيدًا ماذا يريد وماذا تريد الجماهير، فقبل ذهابه إلى الأجازة أكد زيدان على أنه سيكون سعيدًا لو حافظت له على قائمة الفريق الحالية".

- ماذا عن تجديد عقود اللاعبين؟

"نرغب في التجديد لجميع اللاعبين قبل أن يتبقى في عقودهم أقل من عامين".

- ولماذا انتظرت كثيرًا قبل التجديد لإيسكو؟

"انتاب إيسكو بعض الشكوك، لذا قرر تأخير التأجيل بعض الشيء، ولكن تبدو جميع الأمور محلولة الأن وسيجدد تعاقده عقب عودته من الإجازة".

- وماذا عن بنزيما وفارات وكارفخال وأسيسنيو وراموس؟

"هدفنا هو التجديد لجميع اللاعبين، بعضهم لعامين والبعض الأخر لعام واحد وسيجدد معظم اللاعبين عقودهم عقب عودتهم مباشرة من الإجازة".