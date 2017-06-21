أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مفاجأة.. دوناروما مستمر مع الميلان

Google+ Print
مفاجأة.. دوناروما مستمر مع الميلان مفاجأة.. دوناروما مستمر مع الميلان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية، أن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي، سيبقى مع الفريق لمدة موسم آخر لحين إنتهاء مدة عقده وهو ما اتفق عليه مع إدارة النادي.

وكان مينو رايولا وكيل دوناروما قد أعلن عدم تجديد عقد اللاعب مع الفريق الإيطالي، وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، وسط إهتمامات من عدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد الإسباني، وهو ما أثار سخط جماهير الفريق عليه. 

شاهد أيضا

وقال ماركو فاسيوني المدير التنفيذي للروسونيري أن الحارس الشاب سيبقى للموسم القادم، ليبقى حتى إنتهاء مدة عقده ويكون حينها لاعب حر، وأنه رفض عدة عروض قدمت له هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري