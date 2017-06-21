مفاجأة.. دوناروما مستمر مع الميلان

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ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية، أن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي، سيبقى مع الفريق لمدة موسم آخر لحين إنتهاء مدة عقده وهو ما اتفق عليه مع إدارة النادي.

وكان مينو رايولا وكيل دوناروما قد أعلن عدم تجديد عقد اللاعب مع الفريق الإيطالي، وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، وسط إهتمامات من عدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد الإسباني، وهو ما أثار سخط جماهير الفريق عليه.

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وقال ماركو فاسيوني المدير التنفيذي للروسونيري أن الحارس الشاب سيبقى للموسم القادم، ليبقى حتى إنتهاء مدة عقده ويكون حينها لاعب حر، وأنه رفض عدة عروض قدمت له هذا الموسم.