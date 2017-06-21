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الأمم المتحدة: نحتاج 23.5 مليار دولار لمساعدة 141 مليون شخص في 37 بلدا

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: نحتاج 23.5 مليار دولار لمساعدة 141 مليون شخص في 37 بلدا

03:11 م الأربعاء 21 يونيو 2017

الأمم المتحدة: نحتاج 23.5 مليار دولار لمساعدة 141 مليون شخص في 37 بلدا

الأمم المتحدة

جنيف (أ ش أ)

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنيف إن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية حول العالم سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 141 مليون شخص في 37 بلدا حول العالم اليوم.

وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية - في تقرير صدر مع بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في الوقت الذي لم تمول خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 101 مليون شخص من أكثر الفئات ضعفا حتى الآن سوى بالربع فقط.

وأشار إلى أن المانحين الدوليين قدموا حتى الآن 6.2 مليار دولار من إجمالي تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة لعام 2017، والذي كان تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.

ولفت إلى أنه منذ ذلك الحين ارتفعت الاحتياجات ليصل التمويل الذي تحتاجه الأمم المتحدة إلى 23.5 مليار دولار بإضافة 1.3 مليار دولار إلى الاحتياجات، و8 ملايين شخص إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون المعونة، منوها إلى أن النداء العالمي وبالوصول الآن إلى منتصف العام تم تمويله بنسبة 26 في المئة فقط.

وعزا تقرير المكتب الأممي، زيادة الأرقام إلى الكوارث الجديدة وتدهور حالات الطوارئ في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك آثار التصعيد السريع للعنف في مقاطعة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي احتاج إلى توجيه نداء للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المحلية هناك إضافة إلى النداءات العاجلة للتصدي للجفاف في كينيا والأعاصير المدارية في مدغشقر وموزمبيق والفيضانات في بيرو، وأيضا وجود 20 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

من جانبه دعا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين - خلال كلمته أمام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جنيف اليوم - إلى زيادة الدعم حتى تتمكن المنظمة الدولية والشركاء من مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين حول العالم.

هذا المحتوى من

Asha

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