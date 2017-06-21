الحكومة الألمانية تعترف: لا نزال بعيدين نسبيا عن تحقيق المساواة بين الجنسين
الحكومة الألمانية تعترف: لا نزال بعيدين نسبيا عن تحقيق المساواة بين الجنسين
03:07 م الأربعاء 21 يونيو 2017
برلين (د ب أ)
عقب أربع سنوات على الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أصدرت الحكومة الألمانية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء تقييما واقعيا لوضع المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الألماني.
وقالت وزيرة الأسرة الألمانية كاتارينا بارلي اليوم الأربعاء بمناسبة تقرير المساواة الجديد: "توزيع الأعباء والفرص بين الجنسين لا يزال يتم بصورة غير عادلة في مجتمعنا... النساء يعملن في الغالب أكثر من الرجال ويحصلن على مقابل أقل".
وجاء في تقرير الخبراء الذي تم إعلانه من قبل مطلع مارس الماضي وصادق عليه مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء أن النساء يقمن بمهام غير مدفوعة الأجر للأطفال والأعمال المنزلية والراعية والأعمال التطوعية يوميا تزيد بنسبة 50 في المئة عن المهام التي يقوم بها الرجال.
وبحسب التقرير تقضي النساء يوميا 87 دقيقة في هذه الأعمال غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال. وتبلغ نسبة الفجوة في الأجور بين النساء والرجال بالنسبة لمتوسط إجمالي الأجر في الساعة 21%.
كما رصد التقرير فجوة في المعاشات بين الجنسين، حيث حصلت النساء في ألمانيا على معاشات أقل بنسبة 53 في المئة من الرجال عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعرض تقريرها بشأن المساواة بين الجنسين مرة واحدة كل فترة تشريعية. ويرصد التقرير بوجه عام إلى أي مدى تحققت المساواة المطالب بها في الدستور بين الجنسين في التعليم والحياة المهنية.
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