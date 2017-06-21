بالصور.. مزحة سخيفة كادت أن تشعل حربا في كفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية كفر الشراعنة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بسبب شائعة غرق راعي أغنام في مياه ترعة، أطلقها شقيقه، وتبين أنها على سبيل المزاح، وكاد الأمر أن يتسبب في وقوع مشاجرة حميمة بين أهالي كفر الشراعنة وعزبة البيضا.

وفوجئ أهالي قرية كفر الشراعنة، أثناء أدائهم صلاة التهجد بمسجد القرية، بإطلاق المدعو "السيد. ع. ع. ع، 20 عامًا"، فلاح، ويقيم بعزبة البيضا، عدة استغاثات، بشأن غرق شقيقه "وائل"، راعي أغنام، في مياه ترعة المنايسة المارة بالقرية، ما سارع أهالي القرية بالتوجه إلى مكان استغاثة الفلاح، محاولة منهم للبحث عن الغريق.

انتقل النقيب محمد النوام، معاون مباحث مركز شرطة دسوق، على رأس قوة من مركز شرطة دسوق، كما انتقلت برفقته قوتين من الحماية المدنية، والإنقاذ النهري بدسوق، إلى مكان الواقعة، للبحث عن جثة الغريق، في مياه ترعة المنايسة، مستخدمين وسائل الإنقاذ.

وبعد مرور 7 ساعات متواصلة من البحث عنه من قبل رجال الإنقاذ النهري، تبين عدم جدية الواقعة، حيث فوجئ رجال الشرطة وأهالي القرية بالمدعو "محمد عبدالغني فرج الله التراس"، 16 عامًا"، حاصل على دبلوم تجارة، شاهد رؤية، يبلغهم برؤيته "الغريق"، يجلس أمام أحد المقاهى، يحتسى الشاي ويدخن السجائر.

وتبين أن صاحب البلاغ الهزلي، كان يستقل برفقة شقيقة راعي الأغنام، عربة نقل بطئ خاصة بالمزارعين، ففاجأ راعي الأغنام شقيقة يلقى بنفسه في مياه ترعة المنايسة، فغافل شقيقه لحظة إطلاقه الاستغاثات، وخرج من المياه من الجانب الآخر، وفر هاربًا وسط الزراعات، واختبأ بناحية إحدى المقاهي، ليتضح الأمر أنه مجرد مزحة.

وعقب اكتشاف عدم جدية البلاغ، نشبت مشادة حامية بين أطراف من أهالي قريتي كفر الشراعنة، وعزبة البيضا، كادت أن تتطور إلى حد المشاجرات، لولا تدخل النقيب محمد النوام معاون مباحث مركز شرطة دسوق، وقوة الشرطة المرافقة له، وتمكنوا من تهدئة الأوضاع، بين طرفى القريتين قبل أن تتفاقم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6820 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.