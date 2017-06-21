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القبض على موظف وبقال تمويني استوليا على سلع تموينية في الغربية

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مصراوي Masrawy

القبض على موظف وبقال تمويني استوليا على سلع تموينية في الغربية

02:50 م الأربعاء 21 يونيو 2017

القبض على موظف وبقال تمويني استوليا على سلع تموينية في الغربية

الغربية -مروة شاهين:

ضبطت مباحث تموين الغربية، اليوم الأربعاء، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من بقال تمويني وموظف بشركة إصدار بطاقات الذكية، وقاما بالاستيلاء على سلع تموينية تقدر بـ6 ملايين و660 ألف جنيه، من الشركة القابضة للسلع الغذائية المدعمة من الدولة والمقرر صرفها على بطاقات التموين.

تلقى اللواء طارق حسنوة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد تمكن إدارة مباحث تموين الغربية برئاسة اللواء أحمد الخواجة، من ضبط "ن.ج.ا، 27 عامًا" موظف بإحدى شركات استخراج بطاقات التموين الذكية، و"ز. ج" مسئولة خدمة المواطنين الإلكترونية بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى ضبط "م. ا. م. ا" صاحب محل بقالة تمويني بمدينة كفر الزيات، بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين و660 ألف جنيه من أموال السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الغربية، عن أن الواقعة بدأت عندما وردت معلومات تفيد قيام المتهمين الـ 3 بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، مستغلين وظيفتهم وعملهم، والقيام بالحصول على سلع وبضائع تموينية من خلال بطاقات تموينية ذكية وهمية يتم صرفها من خلال المتهم الثالث بواسطة ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بحكم أنه صاحب محل بقالة تمويني.

وأشار المصدر، رفض ذكر اسمه، أن المعلومات أكدتها التحريات السرية للإدارة، وإجراء 27 ألف و304 عمليات تحويل على بطاقات تموين في محافظات أخرى بشكل وهمي من خلال حساب الموظفة، على أن يتم الصرف من داخل المحافظة بواسطة المتهم الثالث من خلال ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بمحل البقالة ملكيته، بالإضافة إلى قيام الثالث بتزوير عدد أفراد المستفيدين على تلك البطاقات من صرف المقررات التموينية من خلال زيادة الأفراد من 4 إلى 10 أفراد بالتنسيق مع المتهم الأول، وتبين أن المتهمين حصلوا على سلع تموينية مدعمة من الشركة القابضة للسلع التموينية 6 ملايين و660 الف جنية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم الأول" الموظف بشركة إصدار البطاقات" استغل عدم قيام المتهمة الثانية " مسؤولة خدمة المواطنين الإلكترونية" بتغيير الرقم السري الخاص بها على منظومة بطاقات التموين الذكية، من وقت استلامه من الشركة، وقام بصرف سلع تموينية على بطاقات التموين، وحرر محضر رقم 17120 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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