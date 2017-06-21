أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحرير 330 محضرا وضبط 388 جوال دقيق في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 330 محضرا وضبط 388 جوال دقيق في أسيوط

02:50 م الأربعاء 21 يونيو 2017

تحرير 330 محضرا وضبط 388 جوال دقيق في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقي

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إن مديرية وإداراتها الفرعية كثفت جهودها خلال الفترة السابقة ونظمت عدة حملات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، فضلًا عن ضبط 388 جوال دقيق و144 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة فضلًا عن ضبط 52 كيلو جرام لحوم و30 كيلو جرام دواجن منتهية الصلاحية وتجميع 171 بطاقة تموين.

وأوضح محسن فرغلي صالح، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تحرير 116 محضرًا على مستوى المديرية في مجال المخابز والأسواق بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا في مجال البوتاجاز والمواد البترولية، وتم أيضًا تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها حيث تم تحرير 4 محاضر في مجال المخابز والأسواق بحي غرب وفي حي شرق تم تحرير 15 محضرًا في مجال المخابز والأسواق وفي مركز أسيوط تم تحرير 8 محاضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق.

وفي مركز ديروط، تم تحرير 16 محضرًا وفي مركز القوصية تم تحرير 35 محضرًا وفي مركز منفلوط تم تحرير 30 محضرًا، وفي مركز أبوتيج تم تحرير 20 محضرًا في مجال المخابز والأسواق.

وأضاف مدير مديرية التموين، أنه في مركز البداري تم تحرير 21 محضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق وفي مركز ساحل سليم تم تحرير 12 محضرًا في مجال المخابز والأسواق ومحضر في مجال المواد البترولية وفي مركز الغنايم تم تحرير 12 محضرًا في مجال المخابز، وبالنسبة لمركز صدفا تم تحرير 12 محضر فى مجال المخابز والأسواق وفى مركزي أبنوب والفتح تم تحرير 6 محاضر في مجال المخابز والأسواق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استعدادا لعيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات في أسيوط

    استعدادا لعيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات في أسيوط

    أخبار
  • حملات مكثفة على الأسواق قبل عيد الفطر في أسيوط

    حملات مكثفة على الأسواق قبل عيد الفطر في أسيوط

    أخبار
  • ضبط 390 مخالفة في حملات تموينية متنوعة بأسيوط

    ضبط 390 مخالفة في حملات تموينية متنوعة بأسيوط

    أخبار
  • تعليم أسيوط: قضية المطبعة السرية تعود لـ 3 أعوام مضت

    تعليم أسيوط: قضية المطبعة السرية تعود لـ 3 أعوام مضت

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيديو.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط شاب من لعبة

    .. كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط شاب من لعبة "ديسكفري"أخبار

  • مصدر: 50 جنيها دعم تموين الفرد بالأسرة المكونة من 4.. و25 للشخص الإضافي

    مصدر: 50 جنيها دعم تموين الفرد بالأسرة المكونة من 4.. و25 للشخص الإضافيأخبار

  • وزير الداخلية السعودي الجديد.. شاب من مواليد 1983

    وزير الداخلية السعودي الجديد.. شاب من مواليد 1983أخبار

  • بالفيديو.. مذيع

    .. مذيع "بي إن سبورتس" يهاجم البدري: صنعنا جزء من سمعتك هنارياضة

  • "الدستورية" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير"أخبار

  • تأييد حبس غادة إبراهيم لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب

    تأييد حبس غادة إبراهيم لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآدابأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"