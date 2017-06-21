تحرير 330 محضرا وضبط 388 جوال دقيق في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إن مديرية التموين وإداراتها الفرعية كثفت جهودها خلال الفترة السابقة ونظمت عدة حملات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، فضلًا عن ضبط 388 جوال دقيق و144 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة فضلًا عن ضبط 52 كيلو جرام لحوم و30 كيلو جرام دواجن منتهية الصلاحية وتجميع 171 بطاقة تموين.

وأوضح محسن فرغلي صالح، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تحرير 116 محضرًا على مستوى المديرية في مجال المخابز والأسواق بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا في مجال البوتاجاز والمواد البترولية، وتم أيضًا تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها حيث تم تحرير 4 محاضر في مجال المخابز والأسواق بحي غرب وفي حي شرق تم تحرير 15 محضرًا في مجال المخابز والأسواق وفي مركز أسيوط تم تحرير 8 محاضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق.

وفي مركز ديروط، تم تحرير 16 محضرًا وفي مركز القوصية تم تحرير 35 محضرًا وفي مركز منفلوط تم تحرير 30 محضرًا، وفي مركز أبوتيج تم تحرير 20 محضرًا في مجال المخابز والأسواق.

وأضاف مدير مديرية التموين، أنه في مركز البداري تم تحرير 21 محضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق وفي مركز ساحل سليم تم تحرير 12 محضرًا في مجال المخابز والأسواق ومحضر في مجال المواد البترولية وفي مركز الغنايم تم تحرير 12 محضرًا في مجال المخابز، وبالنسبة لمركز صدفا تم تحرير 12 محضر فى مجال المخابز والأسواق وفى مركزي أبنوب والفتح تم تحرير 6 محاضر في مجال المخابز والأسواق.