ملكة بريطانيا تتحدث عن زيارة ملك أسبانيا وتتجاهل ترامب
ملكة بريطانيا تتحدث عن زيارة ملك أسبانيا وتتجاهل ترامب
02:56 م الأربعاء 21 يونيو 2017
الملكة إليزابيث الثانية
لندن (د ب أ)
قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا إنها تتطلع للترحيب بملك وملكة أسبانيا في بريطانيا هذا العام، ولكنها لم تذكر أي زيارة مقررة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار تكهنات بأنه من الممكن أن يكون قد تم التقليل من أهمية زيارته أو إلغاؤها.
وقالت الملكة في خطاب بالبرلمان بالنيابة عن حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي" الأمير فيليب وأنا نتطلع للترحيب بجلاله ملك أسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا خلال زيارتهما لبريطانيا في تموز/يوليو المقبل".
ولم تشر الملكة لخطط لأي زيارة أخرى من جانب مسؤولين أجانب.
وقال مكتب ماي إنه لم يتم ذكر زيارة ترامب لأنه لم يتم تحديد موعد لها بعد.
وكانت ماي قد أعلنت في يناير الماضي أن ترامب قبل دعوة لزيارة بريطانيا هذا العام.
ويذكر أن عدد من الساسة البريطانيين عارضوا الزيارة بسبب منع ترامب لدخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لأمريكا.
وظهرت دعوات جديدة تطالب بمنع ترامب من دخول بريطانيا عقب أن انتقد طريقة تعامل عمدة لندن صادق خان مع الإرهاب مطلع هذا الشهر، ولكن ماي قالت إن الزيارة سوف تتم.
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