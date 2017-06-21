كوريا الجنوبية: مروحية التقطت صورا لموقع نظام صاروخي أمريكي جديد

سول (د ب أ)

قالت السلطات في سول اليوم الأربعاء إن الطائرة بدون طيار التي عثر عليها على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية منذ ما يقرب من أسبوعين التقطت صورا لموقع نظام صاروخي أمريكي تم وضعه حديثا.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة التقطت 551 صورة فوق الأراضي الكورية الجنوبية.

وأضافت الوزارة بعد تحليل الحاسب الآلي والكاميرا وجهاز نظام التموضع العالمي (جي بي اس) للطائرة إنها كانت مبرمجة على العودة لكوريا الشمالية.

وانتقد الجيش الكوري الجنوبي بيونجيانج لإرسالها الطائرة، التي تم اكتشافها في التاسع من يونيو الجاري بالقرب من الحدود الكورية المحصنة .

وجاء في بيان الجيش "اختراق مجالنا الجوي من قبل طائرة كورية شمالية وتصوير قاعدة عسكرية يمثل انتهاكا لهدنة 1953 و اتفاق عدم القيام بفعل عدائي ، كما أنه يمثل تصرفا استفزازيا ".

ويذكر أن التوترات بين الكوريتين، المنقسمتين منذ الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 ولم يوقعا اتفاق سلام، تفاقمت بصورة خاصة خلال الـ18 شهرا الماضية بعد تكرار إجراء بيونجيانج لاختبارات للصواريخ وتجربتين نوويتين.