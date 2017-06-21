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مصمم تمثال مارلين مونرو لمصراوي: نفذته في عامين وهذه تكلفته الحقيقية

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مصراوي Masrawy

مصمم تمثال مارلين مونرو لمصراوي: نفذته في عامين وهذه تكلفته الحقيقية

02:54 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مصمم تمثال مارلين مونرو لمصراوي: نفذته في عامين وهذه تكلفته الحقيقية

تمثال مارلين مونرو

كتبت- نسمة فرج:

قال إيهاب الأسيوطي، أستاذ النحت ورئيس قسم النحب بكلية الفنون الجميلة لجامعة المنيا، مصمم تمثال "مارلين مونرو" الموجود بدار الأوبرا، إنه راضٍ عن عمله الفني بنسبة كبيرة، كونه محاكاة للتمثال الأمريكي.

وأضاف الأسيوطي في تصريحات لمصراوي- اليوم الأربعاء، أن معرضه بـ"الباب سليم" في دار الأوبرا يحوي 26 قطعة فنية أخرى بخلاف التمثال، ويستمر لمدة 15 يوما على أن ينتهي في 25 يونيو الجاري، بينما سيظل التمثال موجودا خارج القاعة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك فقط، وفقا لقواعد المعرض.

وأوضح أستاذ النحت ورئيس قسم النحب بكلية الفنون الجميلة لجامعة المنيا، أن هناك هجمة منظمة وراء استياء الجمهور وعضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره ناقدا فنيا وباحثا في مجال الحركة التشكيلية.
وأشار الأسيوطي إلى أن تكلفة التمثال بلغت حوالي 25 ألف جنيه، وأن فكرته جاءت بناءً على طلب أحد أصدقائه، لعرضه بمهرجان "عيد الحب" بإحدى القرى السياحية، على أن يكون على ارتفاع 3 أمتار، لكنه تراجع عن طلبه بعد عدة أشهر، ولم يسدد المبلغ فقرر استكمال التمثال من ماله الخاص.

وعن هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التمثال رد قائلًا: "اللي يعجبه يتفرج واللي ميعحبوش ميتفرجش". حسب تعبيره.​

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