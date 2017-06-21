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‏‫لجنة الدفاع بمجلس النواب تقرر التنسيق فى مشروعات قوانين تكريم الشهداء

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مصراوي Masrawy

‏‫لجنة الدفاع بمجلس النواب تقرر التنسيق فى مشروعات قوانين تكريم الشهداء

02:45 م الأربعاء 21 يونيو 2017

‏‫لجنة الدفاع بمجلس النواب تقرر التنسيق فى مشروعات قوانين تكريم الشهداء

كتب- أحمد علي:
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، مشروع القانون الُمقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تكريم شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ورأت التنسيق بين مشروعات القوانين المختلفة في هذا الصدد سواء المُقدمة للجنة سابقاً من الأعضاء لتكريم الشهداء، أو مشروع القانون الذي أعد بلجنة التضامن أيضاً، علاوة عن أن في سبيلها إلي إعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن وبما يراعي أسرهم، تقديراً لدورهم في ما بذلوه من أجل الوطن.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن لجنة الدفاع ناقشت سابقاً مشروع قانون في هذا الشأن، وتقدم أعضاء اللجنة أيضاً بمشروعات قوانين لتكريم الشهداء العسكريين والمدنيين، بالتركيز علي التكريم المعنوي، نظراً لوجود مجلس قومي لرعاية الشهداء، مؤكداً حرص الدولة علي تقديم التكريم المادي لاسر الشهداء وجميع نواحي التكريم الأخرى.

وتابع عامر، أن المشروع الذي ناقشته اللجنة سابقاً ركز علي النواحي المعنوية مثل منح أنواط مختلفه للشهداء، مع تحديث لجان لرعاية أسر الشهداء.

واستطرد عامر، أنه تلقي إفادة من لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب بأنها أعدت مشروع قانون في إبريل 2017، يماثل مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد وتناقشة لجنة الدفاع، يتضمن أيضا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ولفت عامر، إلي أنه طبقاً لما جاء من رئيس لجنة التضامن، فتقرر التنسيق بشأن جميع مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد، لما يحقق التكامل بينهم، مشيراً إلي أن الحكومة في سبيلها أيضاً لاعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن، وعلينا التنسيق بين جميع مشروعات القوانين بما يحقق الهدف النهائي المرجو من تكريم شهداء الوطن بأفضل وسيله.​

 

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