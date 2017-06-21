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محافظ الإسكندرية: مستمرون في استرداد أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: مستمرون في استرداد أراضي الدولة

03:06 م الأربعاء 21 يونيو 2017

محافظ الإسكندرية: مستمرون في استرداد أراضي الدولة

إزالة التعديات

الاسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، استمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه بلجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، أننا لن نسمح بأي تهاون في حق الدولة.

وكلف سلطان رؤساء الأحياء بعمل بيان أسبوعي، بعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تتلقها الأحياء، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل بيان أسبوعي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متخللة مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، وشدد على التنسيق مع جهات الولاية لموافتنا بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.

على الصعيد نفسه؛ شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدًا وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها.

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