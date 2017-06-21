محافظ الشرقية: الديوان العام ليس "ثُكنة عسكرية".. والقانون يحكم الجميع
محافظ الشرقية: الديوان العام ليس "ثُكنة عسكرية".. والقانون يحكم الجميع
02:58 م الأربعاء 21 يونيو 2017
اللواء خالد سعيد
الشرقية – فاطمة الديب:
نفى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تحول مبنى ديوان عام المحافظة إلى ثكنة عسكرية، حيث منع الاقتراب أو التصوير.
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ قدومه محافظًا للشرقية، وضع خطة لكيفية إدارة العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الشرقية؛ للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تبسيط كافة الإجراءات بما لا يخالف القانون.
وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل مكتب خدمة المواطنين بعد تطويره ورفع كفاءة مستوى العاملين به؛ تمهيدًا لاستقبال كافة شكاوى المواطنين والرد عليها فورًا مع تحديد مقابلة مع المحافظ كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الجهات المعنية لفحص المشاكل الملحة وتوفير الحلول اللازمة لها فورًا.
وأوضح المحافظ، أنه على من يرغب من المواطنين بلقاءه، التقدم بطلب لمكتب خدمة المواطنين، موضح به شكواه وسبب المقابلة؛ ليتم فحص الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب وتحديد موعد اللقاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المؤبد لـ 4 إخوان حرضوا على العنف والتظاهر بالشرقية
-
ضبط المشاركين في فيديو "حرب شوارع بين أهالي أبو كبير"
-
توريد 540 ألف طن قمح لصوامع الشرقية
-
ضبط 12 شخصًا عرقلوا أعمال حملة إزالة تعديات بالشرقية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تأييد حبس غادة إبراهيم لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآدابأخبار
-
كيف يرى خبراء الاقتصاد قرارات السيسي الاجتماعية؟أخبار
-
جريمة قبل السحور.. تفاصيل "خناقة" أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالوراقأخبار
-
وزير الداخلية السعودي الجديد.. شاب من مواليد 1983أخبار
-
بالفيديو.. أزمة في مؤتمر مباراة الوداد.. البدري ينفعل بسبب "بي انرياضة
-
السيسي عن "تيران وصنافير": لدينا شرف وأمانة والحقوق لابد أن تعود لأصحابهاأخبار