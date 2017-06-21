محافظ الشرقية: الديوان العام ليس "ثُكنة عسكرية".. والقانون يحكم الجميع

الشرقية – فاطمة الديب:

نفى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تحول مبنى ديوان عام المحافظة إلى ثكنة عسكرية، حيث منع الاقتراب أو التصوير.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ قدومه محافظًا للشرقية، وضع خطة لكيفية إدارة العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الشرقية؛ للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تبسيط كافة الإجراءات بما لا يخالف القانون.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل مكتب خدمة المواطنين بعد تطويره ورفع كفاءة مستوى العاملين به؛ تمهيدًا لاستقبال كافة شكاوى المواطنين والرد عليها فورًا مع تحديد مقابلة مع المحافظ كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الجهات المعنية لفحص المشاكل الملحة وتوفير الحلول اللازمة لها فورًا.

وأوضح المحافظ، أنه على من يرغب من المواطنين بلقاءه، التقدم بطلب لمكتب خدمة المواطنين، موضح به شكواه وسبب المقابلة؛ ليتم فحص الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب وتحديد موعد اللقاء.