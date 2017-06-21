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الفاتيكان: البابا لا يزال يتطلع لزيارة جنوب السودان قريبا

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مصراوي Masrawy

الفاتيكان: البابا لا يزال يتطلع لزيارة جنوب السودان قريبا

02:41 م الأربعاء 21 يونيو 2017

الفاتيكان: البابا لا يزال يتطلع لزيارة جنوب السودان قريبا

البابا فرنسيس

مدينة الفاتيكان (د ب أ)

صرح مسؤول رفيع المستوى في الفاتيكان بأن البابا فرنسيس لم يتخل عن فكرة زيارة جنوب السودان، وذلك بعد أسابيع من إلغاء زيارة كانت مقررة في وقت لاحق من العام الجاري، وسط تقارير عن أنه تم إلغاء الزيارة لأسباب أمنية.

وقال الكاردينال بيتر كودو أبيا توركسون، الذي يترأس الإدارة المعنية بشؤون العدل والسلام والهجرة والتنمية في الفاتيكان، في مؤتمر صحفي، إن البابا "يتطلع حقا للقيام بزيارة رسمية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن".

وتم عقد المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المشاريع الإغاثية التي يدعمها البابا في جنوب السودان، وتتضن مستشفيين وبرنامج تدريبي لمعلمي المدارس الابتدائية وتبرعات من البذور والمعدات الزراعية.

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