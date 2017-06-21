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70 عاما على خطة مارشال.. ميركل تحذر من حمائية اقتصادية جديدة

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مصراوي Masrawy

70 عاما على خطة مارشال.. ميركل تحذر من حمائية اقتصادية جديدة

02:39 م الأربعاء 21 يونيو 2017

70 عاما على خطة مارشال.. ميركل تحذر من حمائية اقتصادية جديدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

على خلفية الانتقادات الأمريكية لفائض الميزان التجاري الألماني، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بدء عصر جديد من الحمائية الاقتصادية.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء خلال فعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على خطة "مارشال" الأمريكية التاريخية لإعادة إعمار غرب أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية: "الحمائية والانعزال يعيقان الابتكار".

وذكرت ميركل أن العدول عن سياسة الأسواق المفتوحة سيضر بالجميع، "حتى بالذين يروجون للانعزال".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد وجه مؤخرا انتقادات لاذعة لألمانيا بسبب فائض ميزانها التجاري.

وقالت ميركل إنه يتعين على الأوروبيين أن يعوا "أننا نملك مصيرنا في أيدينا إلى حد معين، ويتعين علينا إدارة هذا المصير" سواء فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والأمنية أو السياسة التجارية والاقتصادية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي الراحل جورج مارشال أعلن خطته لإعادة إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية في خطاب بجامعة هارفارد الأمريكية في يونيو عام 1947.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر، 94 عاما، اليوم أمام المشاركين في الاحتفالية التي نظمها "صندوق مارشال الألماني" إن مارشال وضع بهذه الخطة أساس الاقتصاد العولمي لهذا العصر.

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