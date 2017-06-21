"شؤون دينية" النواب توصي بتكامل الأوقاف والأزهر والإفتاء في كل ما يخص شؤون الدعوة
"شؤون دينية" النواب توصي بتكامل الأوقاف والأزهر والإفتاء في كل ما يخص شؤون الدعوة
02:38 م الأربعاء 21 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بضرورة أن تتكامل وتتواصل وزارة الأوقاف مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء في كل ما يخص شؤون الدعوة وخدمة الدين الحنيف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام الفتوى بدار الإفتاء وممثل عن مجلس الدولة وأمين عام الدعوة بمشيخة الأزهر الشريف وممثلين عن وزارة التخطيط، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن دار الإفتاء المصرية.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني بشأن مدى تأثير أعمال مترو الأنفاق بمنطقة حي بولاق الدكرور على وضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع محور طريق الملك عبدالله، واستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عمرو أبو اليزيد ومحمد أحمد فؤاد، بشأن توقف أعمال البنية التحتية بشارع ترعة الزمر وبعض مناطق محافظة الجيزة نتيجة الإعلان عن تنفيذ محور الملك عبدالله.
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