اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء فندق سياحى عالمى بالبحيرة

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إنشاء فندق سياحى عالمى، يضم حمامات سباحة وساونا ومطاعم وقاعة احتفالات ومحلات تجارية، على شاطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

كما وافقت اللجنة، على اقتراحين برغبة مقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتكملة وتشطيب دار المسنين فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

ووافقت اللجنة أيضا على اقتراح برغبة مقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن تشغيل قصر الثقافة بمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية، وعلى اقتراح برغبة مقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف، واقتراح برغبة بشأن استكمال إحلال وتجديد قصر ثقافة العريش، وإنشاء قصر ثقافة بئر العبد، ونخل، وإنشاء بعض المراكز الثقافية والمكتبات ببعض القرى التابعة لمدينة العريش التابعة – لمحافظة شمال سيناء.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن الموافقة على عقد لجنة للتأهيل الاجتماعى بمركز المحمودية – محافظة البحيرة، وعلى اقتراح برغبة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة بحرى السكة الحديد مدينة قليوب – محافظة القليوبية، واقتراح برغبة مقدم من النائب عبدالعزيز الصفتى، بشأن سرعة الانتهاء من بناء مبنى مكتب البريد بقرية كفر سندوة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.​