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السيسي: التصدي للدول الراعية للإرهاب أصبح واجبًا

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مصراوي Masrawy

: التصدي للدول الراعية للإرهاب أصبح واجبًا

02:31 م الأربعاء 21 يونيو 2017

السيسي: التصدي للدول الراعية للإرهاب أصبح واجبًا

كتبت- هاجر حسني:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك دول تدعم الإرهاب وتوفر له منابر إعلامية له تحت أوهام السيطرة والزعامة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأربعاء، أن التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح واجبًا إذا أردنا نهاية حقيقية للإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة أن تسير استراتيجية مكافحة الإرهاب بأقدام ثابتة، والعمل على تدمير البنية التحتية للإرهاب.

وتابع: "أمن خط أحمر، والقضاء على الإرهاب سيتم بفضل المصريون، بدون ثورة فكرية شاملة لن يمكن تحقيق التنمية التي نصبو إليها، لأنها لا تقوم على الأساس المادي فقط".

وتطرق الرئيس السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني دون المساس بالثوابت، قائلًا إن تجديد الخطاب الديني من أهم بنود القضاء على الإرهاب بجانب إعادة بناء الدولة ومنع تمويل الجماعات الإرهابية والتعامل مع الكيانات الإرهابية بمعيار واحد.​

 

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