طالب يخترع نظام تحكم هيدلروليكي لحماية السيارات من المطبات

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ابتكر يوسف رضوان، الطالب بقسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية في القاهرة، نظام "EMOTIONAL SUSPENSION" لتصميم وتنفيذ نظام تعليق تفاعلى لمركبات الركوب، يضمن نظام التحكم في الاتزان التلقائي الذاتي للسيارة.

وأوضح الطالب أن الهدف الأساسي لهذا المشروع، هو التعرف على العوائق المحتمَلة المرتبطة بحالات أسطح الطرق غير المستوية، ويساعد النظام في التحكم بارتفاع وانخفاض المركبة عند اختلاف السرعات لتحقيق أقصى سلامة لركاب المركبة.

وقال الدكتورهشام الشريف، رئيس قسم الأتمتة الصناعية بكلية الهندسة، والمشرف العام على المشروع، إن ابتكار الطالب، يعمل على تطوير نظام تعليق لمركبات الركوب، لتتوائم مع ظروف الطرق المصرية حيث ترتكز الفكرة على إضافة عنصر جديد "هيدرولك " على نظام التعليق العادي، بحيث تقوم هذه الإضافة بتحويل النظام السلبى إلى نظام تفاعلى ملائم لظروف عقبات الطرق "المطبات- الحفر- كسور الطرق – الإنقلاب – الدوران - تعجيل السرعة – الأسطح الغير متساوية ".

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وأكد الشريف أن هذه التقنية ترعاها رسميا الشركة البافارية للسيارات BMW وتعد عنصرًا أساسيًا ضمن عدة عناصر نظم التحكم الديناميكي الذي يحقق الاتزان التلقائي الذاتي للسيارة والتلامس المثالي للإطارات مع الأسطح التي تسير عليه المركبة من جهة ثبات المقصورة وراحة ركاب المركبة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان ومعايير السلامة، إضافة إلى زيادة أداء السيارة بنسبة لا تقل عن %10 طبقا لنوعية المركبة التى تضاف لها هذه التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن هذا المشروع حاز على موافقة دولية لعرضه فى عدة مؤتمرات أهمها على الإطلاق المؤتمر العالمى بجامعة برنجهام بإنجلترا للتحكم والأتمتة والذى سوف يعقد فى شهر أكتوبر القادم 2017 والمؤتمرالصينى السنوى العالمى للأتمتة والروبوتات الذى سوف يعقد فى تشينغدو فى شهر يوليو 2017.