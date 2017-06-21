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مرصد الكهرباء: 8750 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

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مصراوي Masrawy

مرصد الكهرباء: 8750 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

02:28 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مرصد الكهرباء: 8750 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

القاهرة- (أ ش أ):

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم /الأربعاء/ قدرها 8750 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفا و800 ميجاوات مقابل 28 ألفا و900 ميجاوات أمس، وهو أعلى حمل مسجل لهذا الصيف، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22660 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و10 دقائق بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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