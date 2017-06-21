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السيسي: أُثمن دور الأزهر وسيظل مصدر فخر وثقة

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مصراوي Masrawy

: أُثمن دور الأزهر وسيظل مصدر فخر وثقة

02:25 م الأربعاء 21 يونيو 2017

السيسي: أُثمن دور الأزهر وسيظل مصدر فخر وثقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- هاجر حسني:

ثَمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور الأزهر الشريف، باعتبارها المؤسسة التي تفخر بها والتي كانت وستظل مصدر للافتخار والثقة.

وأضاف السيسي خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأربعاء، أن هناك مسؤولية على المجتمع لنبذ التطرف والإقصاء والإنغلاق والعمل على الانفتاح على الدنيا بثقة، وأن ينظر إلى المستقبل بعيدًا عن التمسك بأهداب الماضي.

وتابع: "على ثقة بمؤسسات رجال الدين والمجتمع وقوته الناعمة، حتى نقدم للعالم نورًا يشع من مصر ونموذج للخطاب الديني المتطور".

واستطرد: "الكلام لينا كلنا كمجتمع وأمة، كلنا هنتحاسب أمام ربنا على اللي بنعمله وبنقدمه واللي بنفكر فيه، وما بين 50 دولة مفيش دولة أخلاقيتها زي دولتنا".​

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