السيسي للأجهزة الأمنية: "انتبهوا احنا في موسم الشر"
السيسي للأجهزة الأمنية: "انتبهوا احنا في موسم الشر"
02:23 م الأربعاء 21 يونيو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- عايدة رضوان:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهًا في حديثه إلى الشعب المصري: "من فضلكم انتبهوا لأن هي دي فترة موسم الشر، وده وقت الشر اللي بيحاولو فيه ينالوا من استقرارنا وأمننا، فانتبهوا لدور العبادة من مساجد وكنائس، والمنشآت الحيوية".
وأضاف السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأربعاء: "من فضلكم ننتبه، والكلام ده للشرطة وللجيش ولينا كمصريين عشان نحافظ على بلدنا، منتيهين متيقظين مستفزين للدفاع عن مقدراتنا، وأرجو إن إحنا نكون واخدين بالنا، هو ده وقت الشر".
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إشارة لأهل الشر، على حد وصفه: "المفروض إنهم طبعًا بيحاولوا في كل مناسبة إنهم يفرحوا بقلتنا إحنا، وأذيتنا إحنا".
وأختمم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه، قائلًا: "حاجة صعبة قوي".
وأقامت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة ليلة القدر، بحضور بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضلًا عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
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