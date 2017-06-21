برلماني: قرارات الوزراء تقتل المصريين..والسيسي يحنو على المواطنين

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قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيهًا حتى 50 جنيهًا بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، بمثابة دليل قاطع على حرصه لدعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

وحذر عباس في بيان له، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من زيادة أسعار بنزين 92 بواقع جنيهًا واحداً ليصبح بـ 4.5 جنيهاً للتر مطلع يوليو المقبل، مقابل 3.5 جنيه حاليًّا و2.65 جنيه في نوفمبر الماضي، عقب إجازة عيد الفطر ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التي بدأتها قبل 4 أعوام.

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وأكد النائب البرلماني، أنه إذا تم تطبيق هذا القرار فهذا إثبات حقيقي بأنها انحرفت عن مسارها بحل كافة الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين بإتباع سياسية «الغلاء هو الحل»، مؤكدًا أن العقبات الاجتماعية التي تواجه المصريين لم تقبل أي زيادات في الأسعار بأي حال من الأحوال.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن قرارات الوزراء تقتل المصريين بسلاح غلاء الأسعار البارد، على عكس قرارات الرئيس التي تحنو على المواطنين-بحسب قوله.