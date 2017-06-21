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البورصة تربح مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسى

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البورصة تربح مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسى البورصة تربح مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسى

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 1.14 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستوى 13376.44 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.19 % ليصل إلى مستوى 635.59 نقطة وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.16 % ليصل إلى مستوى 1489.94 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 63.51 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعى 55.9 مليون جنيه و 7.5 مليون جنيه.

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التحرير

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