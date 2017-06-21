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رئيس السكة الحديد: صفقة الجرارات الجديدة زي البدلة اللى عليها عرض قميص وكرافته

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رئيس السكة الحديد: صفقة الجرارات الجديدة زي البدلة اللى عليها عرض قميص وكرافته رئيس السكة الحديد: صفقة الجرارات الجديدة زي البدلة اللى عليها عرض قميص وكرافته

التحرير

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قال مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد ، أن ما تردد عن صفقة الـ100 جرار الجدد من شركة جنرال الكتريك غير صحيح بالمرة.

وأكد شوشة على أن الهيئة لم تشتر الجرار بضعف ثمنه كما يروح البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح بأن سعر الجرار ثابت وهو 2.6 مليون دولار.

وقال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ«التحرير»: «هناك من يقارن الصفقة المصرية مع جنرال الكتريك، وصفقة الهند، ويثبتون بذلك فارق سعر بين الصفقتين، والحقيقة أن هناك اختلاف كبير بين الصفقة التي وقعتها مصر والصفقة التي وقعتها الهند».

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 ويوضح: «تعاقدنا على قطع غيار لمدة 15 سنة وكذلك دعم فنى لنفس المدة، والاتفاق على تحديث 81 جرار قديم»، وأشار إلى أن من بين بنود التعاقد أيضا إنشاء ورشة فى مصر لتدريب العاملين بالسكة الحديد وتأهيلهم ودعمهم.

وتابع: «تلك التعاقدات هى التى أدت إلى الإرتفاع الملحوظ فى سعر الصفقة عن الصفقة التي عقدتها الهند».

وقال شوشة: «نقدر نقول للمعترضين على الصفقة إننا عاملين زي اللي راح يشتري بدلة جديدة وجابها بـ 100، فراح محل تاني جابها بـ200 جنية بس المحل التانى دا عامل عرض على البدلة، وهياخد معاها قميص وكرافتة ومنديل  مع أنها نفس البدلة، وهذا هو نفس العرض بين الصقفتين".

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التحرير

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