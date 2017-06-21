«المصريين الأحرار» يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب جديدة لمحافظة الجيزة

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أصدر نصر القفاص، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا بتشكيل هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، وتكونت هيئة المكتب من مجدي البطران، أمينًا للمحافظة، وأيمن عبد الوهاب، أمين مساعد التنظيم، ومفيد أقلاديوس، أمين مساعد.

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كما تضمن تشكيل هيئة المكتب حسام سامي، أمينً مساعدًا، وأحمد غباشي، أمينًا للتدريب والتثقيف، وشملت هيئة المكتب أحمد مصطفى عبده أحمد، فاتن بيومي أحمد عريف، والسيد غريب منصور إبراهيم، محمد صلاح حسين عوده، جمال حسين محمد الريدي، مجدي فتحي حسين مصطفى، وأحمد رياض فضل الله محمد، ومحمد رأفت أبوالمعاطي إبراهيم، ومهدي محمد مهدي طماعه، وصالح حسين السيد المدني، ومحمد عبد الرحيم محمد علي.