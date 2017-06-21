200 مليون جنيه لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات

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وقعت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب عقد تطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه، وقام بتوقيع الاتفاق المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل: إن الوزارة حريصة على الإسراع بإعادة تأهيل قاعات مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خاصة فى اعقاب الحريق الذى تعرضت له تلك القاعات فى عام 2015 والذي سبب إضراراً كبيرة للمركز، مشيراً إلى أنه تم وضع جدول زمنى لتأهيل كل قاعة على حدة بحيث يتم تشغيل القاعات التى يتم انهاء تأهيلها اولاً بأول لتحقيق متطلبات خطة المعارض والمؤتمرات وتلبية احتياجات الشركات العارضة.

وأشار قابيل إلى أنه تم إسناد أعمال التأهيل لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء لثقة الحكومة فى الإمكانات والقدرات الكبيرة التى تمتلكها الشركة لإنهاء اعمال التأهيل فى اقصر وقت وبأقل تكلفة.

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ومن جانبه أكد المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الاتفاق يتضمن تطوير قاعات نفرتيتى ومنقرع وخوفو وتزويدهم بأحدث وسائل الحماية المدنية والخدمات، مشيراً الى أن الاتفاق يأتى فى إطار اتفاق أوسع بين الجانبين بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ اعمال تأهيل مركز القاهرة الدولى للموتمرات.

من جانبه قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة قد بدأت بالفعل العمل داخل الموقع بعد ساعات قليلة من اندلاع الحريق فى عام 2015 وتم بالفعل وضع نظام حديث لإنذار ومكافحة الحريق وتم اعتماده من الحماية المدنية، لافتاً الى أن الشركة ستتيح كافة المعدات اللازمة لإنهاء أعمال التأهيل وفق الخطة الموضوعة حيث ينص الاتفاق على تسليم قاعة نفرتيتى فى مدة اقصاها 6 أشهر وقاعة منقرع 14 شهراً وقاعة خوفو 18 شهراً.