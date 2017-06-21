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وزير النقل يبحث مع شركة «كريم» ملف النقل التشاركي

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وزير النقل يبحث مع شركة «كريم» ملف النقل التشاركي وزير النقل يبحث مع شركة «كريم» ملف النقل التشاركي

التحرير

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استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ممثلي شركة كريم العالمية وقيادات الشركة في خلال لقاء بمقر الوزارة وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى، حيث يتولى جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل سلطة تنظيم هذا القطاع وفقاً لمشروع قانون النقل التشاركي الجاري دراسته.

وتبحث شركة كريم مع عدد من الجهات المعنية مستقبل قطاع النقل التشاركي في السوق المصري والذى يستفيد منه ما يزيد عن مائة ألف سائق حر ومليون راكب من خلال خدمات النقل التشاركي المقننة.

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ووجه وزير النقل إلى ضرورة النظر الى منظومة النقل بصورة شاملة بما فيها وسائل النقل الجماعي وغيرها وأهمية مشاركة الشركات العاملة في هذا المجال مثل كريم للإستفادة من خبراتها حيث يمتد نشاط كريم الى اثني عشر دولة منها والأمارات وباكستان ومصر مما خلق لديها خبرة إقليمية فريدة.

وقال رامي كاطو رئيس عمليات كريم بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء Careem Care: "تهدف كريم الى التوسع في السوق المصري عن طريق تقديم خدماتها بجميع أنحاء الجمهورية من أجل توفير وسيلة نقل أمنة وإقتصادية ويمكن الإعتماد عليها مع خلق المزيد من فرص العمل حيث تشمل شبكتنا الأن 10 مدن مصرية وهي: القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمنهور والغردقة والزقازيق وبنها والمحلة وكفر الدوار".

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