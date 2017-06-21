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بالصور.. تجربة عملية ليوم الانقلاب الصيفي في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تجربة عملية ليوم الانقلاب الصيفي في الأقصر

02:31 م الأربعاء 21 يونيو 2017

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الأقصر - محمد محروس:

استضافت مكتبة العامة بالأقصر، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر، الاحتفالية العالمية لقياس محيط الأرض تحت عنوان "إيراتوستينس وتاريخ قياس محيط الكرة الأرضية" بحضور محمد عباس، مدير عام المكتبة ووكيل للوزارة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة الأقصر، ومشاركة عدد من الأساتذة والطلاب والشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بمحاضرة تحت عنوان "إيراتوستينس وتاريخ قياس محيط الكرة الأرضية" ألقاها الدكتور أحمد نور مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.

وأوضح نور أن احتفالية إيراتوستينس، احتفالية سنوية ينظمها مركز القبة السماوية العلمي يوم 21 يونيو، يوم الانقلاب الصيفي، من كل عام منذ عام 2003.

وتتم الاحتفالية من الإسكندرية إلى أسوان، حيث أن العالم الإغريقي إيراتوستينس، وهو ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، هو أول عالم يقيس محيط الكرة الأرضية منذ 2000 سنة في مدينتين.

وجرب الحضور طريقة إيراتوستينس بساحة مكتبة مصر العامة بالأقصر الساعة 12 ظهرًا، وتلى ذلك بث مباشر بين الأقصر والقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

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