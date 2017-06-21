أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لجنة من وزارة الصحة للتفتيش على مستشفى "كفر شكر" بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لجنة من وزارة الصحة للتفتيش على مستشفى "كفر شكر" بالقليوبية

02:29 م الأربعاء 21 يونيو 2017

محمود عشماوي، محافظ القليوبية

القليوبية – أسامه علاء الدين:

أمر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة، للتفتيش على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى كفر شكر، حيث وردت العديد من الشكاوى للمحافظ بتضررهم من سوء الخدمات الطبية، وعدم تواجد الأطباء والأدوية، وتعذيب الحالات المرضية، أثناء إجراء الآشعة باللف كعب داير على أكثر من جهة، وضرورة التحفظ على البطاقة الشخصية، لحين عرض الأشعة على الطبيب المتواجد فى مكان آخر يبعد عن مكان إجراء الأشعة 5 كيلو متر لإجبارهم علي عودة فيلم الاشعة، وعنائهم ذهاباً وإياباً 4 مرات.

واشتكى المواطنين، من إنصراف أطباء العيادات الخارجية، قبل المواعيد المحددة، وقيام بعض الأطباء ببيع النوبتجيات لزملائهم، للتفرغ لعيادتهم الخاصة، وعدم تواجد أطباء الباطنة والعظام والعناية المركزة، بصفة مستمرة داخل الاستقبال، ويقتصر دور الاستقبال على تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفى بنها الجامعي، لعدم وجود الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة للعلاج، وإنقاذ حالات الحوادث، بطريق بنها المنصورة ومرضى 24 قرية من المفترض أن تخدمهم المستشفى المركزي.

جاء ذالك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء هشام الشافعي مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء فرحات السبكي سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية: إجراءات خدمية استباقية قبل عيد الفطر (صور)

    محافظ القليوبية: إجراءات خدمية استباقية قبل عيد الفطر (صور)

    أخبار
  • فرق من مراقبي الأغذية للمرور على محلات الأسماك في المنيا

    فرق من مراقبي الأغذية للمرور على محلات الأسماك في المنيا

    أخبار
  • ننشر خطة

    ننشر خطة "بني سويف" استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

    أخبار

  • "صحة الدقهلية": تفعيل المراقبة الإلكترونية بجميع الوحدات الصحية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "الدستورية" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير"أخبار

  • تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته

    تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته "مايك beIN Sports"

  • بالفيديو.. الوداد يلحق بالأهلي هزيمة تاريخية بدوري الأبطال

    .. الوداد يلحق بالأهلي هزيمة تاريخية بدوري الأبطالرياضة

  • المصري يرفض إعادة مباراة المقاصة والزمالك

    المصري يرفض إعادة مباراة المقاصة والزمالكرياضة

  • جريمة قبل السحور.. تفاصيل

    جريمة قبل السحور.. تفاصيل "خناقة" أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالوراقأخبار

  • حقيقية صور مخالفات السيارات المتداولة على الفيسبوك

    حقيقية صور مخالفات السيارات المتداولة على الفيسبوكسيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

8 الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الاربعاء 16 - 8 - 2017

8 الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الاربعاء 16 - 8 - 2017