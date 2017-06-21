لجنة من وزارة الصحة للتفتيش على مستشفى "كفر شكر" بالقليوبية

القليوبية – أسامه علاء الدين:

أمر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة، للتفتيش على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى كفر شكر، حيث وردت العديد من الشكاوى للمحافظ بتضررهم من سوء الخدمات الطبية، وعدم تواجد الأطباء والأدوية، وتعذيب الحالات المرضية، أثناء إجراء الآشعة باللف كعب داير على أكثر من جهة، وضرورة التحفظ على البطاقة الشخصية، لحين عرض الأشعة على الطبيب المتواجد فى مكان آخر يبعد عن مكان إجراء الأشعة 5 كيلو متر لإجبارهم علي عودة فيلم الاشعة، وعنائهم ذهاباً وإياباً 4 مرات.

واشتكى المواطنين، من إنصراف أطباء العيادات الخارجية، قبل المواعيد المحددة، وقيام بعض الأطباء ببيع النوبتجيات لزملائهم، للتفرغ لعيادتهم الخاصة، وعدم تواجد أطباء الباطنة والعظام والعناية المركزة، بصفة مستمرة داخل الاستقبال، ويقتصر دور الاستقبال على تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفى بنها الجامعي، لعدم وجود الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة للعلاج، وإنقاذ حالات الحوادث، بطريق بنها المنصورة ومرضى 24 قرية من المفترض أن تخدمهم المستشفى المركزي.

جاء ذالك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء هشام الشافعي مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء فرحات السبكي سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.