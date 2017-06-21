السيسي: هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني دون المساس بالثوابت

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جماعات وأفراد خرجوا من بيننا أساؤا فهم الدين، وتعمدوا استغلاله لتحقيق أهداف سياسية"، ليخرجوا منها ما يجعل الدنيا سوادًا ويملأ القلوب كراهيةً، مما يستوجب تجديد الخطاب الديني دون المساس بالثوابت.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليوم الأربعاء، خلال الاحتفالية المقامة من قبل وزارة الأوقاف، للاحتفال بليلة القدر، بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضلًا عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وهنأ الرئيس السيسي، في بداية حديثه، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والعلماء الأجلاء، بليلة القدر، متوجهًا للمصريين والعرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم، قائلًا:"كل عام وأنتم بخير".

وأردف: "اليوم إذ نحتفل بهذه الليلة نتوجه إلى الله سبحانه وتعال أن يجعلها على الدوام سلام علينا وعلى أمتنا وعلى العالم بأسره".​