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الأمم المتحدة: جنوب السودان لم يعد يعاني من المجاعة لكن الوضع "حرج"

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: جنوب السودان لم يعد يعاني من المجاعة لكن الوضع "حرج"

02:32 م الأربعاء 21 يونيو 2017

الأمم المتحدة

 

جوهانسبرج (د ب أ)

أعلنت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن ولاية الوحدة بجنوب السودان لم تعد مصنفة على أنها تعاني من مجاعة.

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان، أن "التعريف الفني للمجاعة لم يعد منطبقا".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة نهاية فبراير الماضي، لتصبح أول مجاعة معترف بها رسميا على مستوى العالم منذ عام 2011. وتسببت المجاعة في إلحاق أضرار بمئة ألف شخص في المنطقة الشمالية.

ورغم هذا فإن الوكالة أكدت أن الوضع لا يزال "حرجا" وحذرت من أن توافر الغذاء لا يزال ضعيفا.

وأضاف البيان أن :"عدد من يعانون للحصول على ما يكفي من غذاء كل يوم ارتفع إلى ستة ملايين، مقابل 9ر4 مليون في شباط/فبراير. وهذا هو أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي الذي يشهده جنوب السودان على الإطلاق".

يذكر أن دولة جنوب السودان استقلت عن السودان عام 2011، إلا أن حربا أهلية اندلعت هناك في نهاية عام 2013 جراء صراع على السلطة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

يعود النزاع لأسباب عرقية، حيث تقاتل قبيلة الدينكا التابعة لسيلفا كير ضد أنصار مشار من قبيلة النوير.

أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، وتسبب في أكبر أزمة لجوء في أفريقيا، حيث اضطر نحو مليوني شخص للجوء إلى دول أخرى.

 

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