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ماذا قالت هيئة كبار العلماء السعودية عن تعيين بن سلمان وليا للعهد؟

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مصراوي Masrawy

ماذا قالت هيئة كبار العلماء عن تعيين بن سلمان وليا للعهد؟

02:26 م الأربعاء 21 يونيو 2017

ماذا قالت هيئة كبار العلماء السعودية عن تعيين بن سلمان وليا للعهد؟

الرياض (د ب أ)

أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، وهي أكبر هيئة دينية في المملكة ، اليوم الأربعاء مبايعتها للأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، مؤكدة انه خير من يقوم بالمهام الجسام الذي سيكلفه بها ولي الأمر (الملك) .

ورحبت هيئة كبار العلماء السعودية باختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وقالت الهيئة الدينية في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء " إننا نرحب بهذا الاختيار الموفق لما عرف عن الأمير محمد بن سلمان من الحرص التام على خدمة دينه ووطنه وأمته"، كما ننوه" بتأييد هيئة البيعة لهذا الاختيار الموفق، وبمبايعة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك دليل على ما تحظى به المملكة ولله الحمد من اجتماع للكلمة ووحدة للصف سائلين الله تعالى لولي العهد العون والتوفيق فيما أوكل إليه ولي الأمر من مهمات جسام، وبإذن الله هو خير من يقوم بها.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز اصدر اليوم الأربعاء أمرا ملكيا يقضي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وصوت 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية.

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