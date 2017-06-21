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نائب وزير الزراعة تتفقد أعمال إزالة التعديات على بحيرة "المنزلة"

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الزراعة تتفقد أعمال إزالة التعديات على بحيرة "المنزلة"

02:19 م الأربعاء 21 يونيو 2017

بحيرة المنزلة

أ ش أ:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مستمرة في خطة الدولة لإزالة كافة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعظيم العائد وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال جولة محرز التفقدية اليوم الأربعاء لبحيرة المنزلة بقطاع بورسعيد، يرافقها الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السميكة، لمتابعة أعمال الإزالة والتطهير بها، من نباتات مائية، وتحاويط، وغرائز، وجسور مخالفة.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لإزالة التعديات على البحيرات، في أسرع وقت، بهدف السماح، بدخول المياه إلى البحيرات، وتحسين مستوى المياه بها وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في ، ورفع مستوى معيشة الصيادين، وتحسين دخولهم.

وزارت محرز، الورشة المركزية بمنطقة أشتوم الجميل، والتابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تعمل في مجال صيانة المعدات الثقيلة، حيث أكدت ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، وزيادة عدد ساعات العمل لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

والتقت نائب وزير الزراعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستعراض ما تم إنجازه من عمليات إزالة التعديات وتطهير القطاعات داخل البحيرة، كما اجتمعت مع العاملين بالثروة السمكية في بورسعيد، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم وإيجاد الحلول اللازمة لها في أسرع وقت ممكن.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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