توتنهام يطلب 45 مليون جنيه إسترليني لرحيل «ووكر»

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ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الإربعاء، أن نادي توتنهام هوتسبير، لن يسمح بمغادرة ظهيره الأيمن، كايل ووكر، إلى صفوف مانشستر سيتي، إلا في حال دفع الأخير 45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يسعى لضم الدولي الإنجليزي صاحب الـ27 عامًا، لتدعيم الجبهة اليمنى، علاوة على البرازيلي دانيل ألفيس، الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي، لتعيوض رحيل الأرجتنيني باولو زباليتا، والفرنسي جايل كليتشي.

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وأكدت ديلي ستار، أن ووكر الذي انضم لتوتنهام في 2009 قادمًا من شيفيلد يوناتيد مقابل 9 مليون جنيه إسترليني، سيكون راتبه الاسبوعي في مانشستر سيتي، نحو 100 ألف جنيه إسترليني.