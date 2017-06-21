أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

توتنهام يطلب 45 مليون جنيه إسترليني لرحيل «ووكر»

Google+ Print
توتنهام يطلب 45 مليون جنيه إسترليني لرحيل «ووكر» توتنهام يطلب 45 مليون جنيه إسترليني لرحيل «ووكر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الإربعاء، أن نادي توتنهام هوتسبير، لن يسمح بمغادرة ظهيره الأيمن، كايل ووكر، إلى صفوف مانشستر سيتي، إلا في حال دفع الأخير 45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يسعى لضم الدولي الإنجليزي صاحب الـ27 عامًا، لتدعيم الجبهة اليمنى، علاوة على البرازيلي دانيل ألفيس، الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي، لتعيوض رحيل الأرجتنيني باولو زباليتا، والفرنسي جايل كليتشي.

شاهد أيضا

وأكدت ديلي ستار، أن ووكر الذي انضم لتوتنهام في 2009 قادمًا من شيفيلد يوناتيد مقابل 9 مليون جنيه إسترليني، سيكون راتبه الاسبوعي في مانشستر سيتي، نحو 100 ألف جنيه إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست