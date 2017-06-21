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روسيا تعول على أسلحتها الفتاكة لقهر بطل أوروبا

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روسيا تعول على أسلحتها الفتاكة لقهر بطل أوروبا روسيا تعول على أسلحتها الفتاكة لقهر بطل أوروبا

التحرير

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يصطدم بطل أوروبا البرتغال، اليوم الأربعاء، بمنتخب روسيا البلد المضيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس القارات.

ويدخل البرتغالي المباراة بإعتباره المرشح الأبرز للفوز بالمبارة، في ظل العرض المميز الذي قدمه بطل أوروبا بقيادة كريستيانو رونالدو، أمام المكسيك في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومع ذلك تتواجد العديد من الأسباب التي تحفز روسيا للتغلب على البرتغال صاحبة المركز الثامن في تصنيف الفيفا، ولعل أبرزها تميز المنتخب الروسي في الألعاب الهوائية من الركلات الثابتة وهي الميزة التي أشاد بها مدرب الفريق ستانيسلاف تشيرشيسوف كثيرًا.

وتمكن المنتخب الروسي من تسجيل 3 أهداف من الركلات الثابتة في المبارايات التحضيرية لكأس القارات أمام كل من بلجيكا والمجر وتشيلي، ويعد مدافع الفريق فيكتور فاسين أكثر لاعبي المنتخب الروسي تميزًا في الكرات الهوائية بعدما سجل هدفين بتلك الكيفية في أخر 4 مباريات.

وكان فاسين على مقربة من تسجيل هدف الافتتاح في البطولة أمام نيوزيلندا يوم السبت الماضي في الدقيقة السابعة وذلك عندما حول برأسه الركلة الركنية التي نفذها زميله ألكساندر ساميدوف في العارضة، كما استقبلت شباك المنتخب البرتغالي هدف التعادل في المباراة الأولى أمام المكسيك في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة ركنية مما يحفز لاعبي المنتخب الروسي على استخدام سلاحهم الفتاك في مباراة اليوم.

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ومن الأسلحة التي سيعول عليها المنتخب الروسي في مباراة اليوم لحسم المباراة والتأهل لنصف النهائي هو المهاجم فيودور سمولوف الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني في شباك نيوزيلندا في الافتتاح والحصول على جائزة رجل المباراة، بل وقدم سمولوف مباراة مميزة للغاية من خلال نجاحه في إتمام 9 مراوغات كاملة أكثر من أي لاعب أخر في مباريات الجولة الأولى في البطولة.

ويترجم المستوى المميز الذي يقدمه سمولوف في مباراة الافتتاح حصوله على لقب هداف الدوري الروسي في أخر موسمين مع نادي كراسنودار مسجلًا 55 هدفًا في جميع المسابقات من بينها 6 أهداف مع المنتخب الوطني.

وسيعول المنتخب الروسي كثيرًا على الدعم الجماهيري، وذلك بعدما زحف أكثر من 50 ألف متفرج لدعم الدب الروسي في مباراة الافتتاح أمام نيوزيلندا التي أجريت على ملعب سان بطرسبرج، وعلى الرغم من أن ملعب سبارتاك الذي يحتضن مواجهة اليوم أقل في السعة الجماهيرية من مباراة اليوم، إلا أنه من المنتظر أن يكون التشجيع أكثر من مباراة الافتتاح.

فجميع تذاكر مباراة البرتغال بيعت منذ فترة طويلة، حيث تشعر الجماهير بحافز كبير لمواجهة بطل أوروبا خاصة بعد البداية القوية لروسيا في البطولة، كما يحتضن ذلك الملعب مباريات سبارتاك موسكو الذي توج بلقب الدوري للمرة الأولى الموسم الماضي منذ 16 عامًا.

لذا تمتع جماهير مباراة اليوم بالروح الانتصارية خاصة أن سبارتاك موسكو هو أكثر الأندية التي يمثل لاعبيها المنتخب الروسي بخمس لاعبين المعتادين على أجواء الملعب.

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التحرير

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