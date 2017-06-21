صراع إنجليزي لضم ليفاندوفيسكي

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يسعيان لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقات الصيفية الجارية.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد وتشيلسي، عقدا محادثات أولية لضم الدولي البولندي، صاحب الـ28 عامًا، خصوصًا وأنه غاضب من ناديه «بايرن ميونخ» بعدما اتهم زملاءه في الملعب بأنهم لم يساعدوه ليحقق لقب هداف الدوري الألماني.

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الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، سجل 43 هدفًا في الموسم الماضي بجميع البطولات، من بينها 30 هدفًا في الدوري الألماني، وضعته ثانيًا في ترتيب هدافي البوندسليجا خلفًا للجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند.