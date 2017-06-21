أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صراع إنجليزي لضم ليفاندوفيسكي

Google+ Print
صراع إنجليزي لضم ليفاندوفيسكي صراع إنجليزي لضم ليفاندوفيسكي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يسعيان لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقات الصيفية الجارية.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد وتشيلسي، عقدا محادثات أولية لضم الدولي البولندي، صاحب الـ28 عامًا، خصوصًا وأنه غاضب من ناديه «بايرن ميونخ» بعدما اتهم زملاءه في الملعب بأنهم لم يساعدوه ليحقق لقب هداف الدوري الألماني.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، سجل 43 هدفًا في الموسم الماضي بجميع البطولات، من بينها 30 هدفًا في الدوري الألماني، وضعته ثانيًا في ترتيب هدافي البوندسليجا خلفًا للجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟