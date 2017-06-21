الإدعاء العام بفنزويلا: بلادنا تحولت من دولة سيادة قانون إلى دولة إرهاب

كاراكاس – (أ ش أ):

أعربت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيجا دياس اليوم، الأربعاء، عن اعتقادها بأن بلادها تحولت من دولة سيادة القانون إلى دولة إرهاب على خلفية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة لسياسة الرئيس نيكولاس مادورو المستمرة منذ أبريل الماضي إلى 74 قتيلا و1004 جرحى.

وقالت دياس - في تصريحات بثتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - :"إن فنزويلا تواجه في الوقت الحالي أكبر خطر على مدى تاريخها كجمهورية ويتلخص هذا الخطر في فقدان الحقوق الأساسية"، مضيفة : "لو كانت لدينا سيادة القانون لكان الأمن الحقوقي ولكنه تم تدميره في فنزويلا ولا توجد عدالة في الوقت الراهن، فنحن على الأرجح نعيش في دولة إرهاب".

وكانت الاحتجاجات في فنزويلا قد بدأت في أوائل أبريل الماضي على قرار المحكمة العليا بتقييد صلاحيات الجمعية الوطنية التي تشغل المعارضة أغلبية مقاعدها .. وألغت السلطات قرار المحكمة في وقت لاحق غير أن أنصار المعارضة خرجوا إلى شوارع العاصمة كاراكاس للمطالبة بإقالة أعضاء المحكمة وإجراء انتخابات مبكرة.

ويحتج المتظاهرون أيضا على قرار الرئيس مادورو بإنشاء جمعية تأسيسية ، معتبرين ذلك محاولة لتغيير الدستور.