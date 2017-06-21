الانسحاب من التصوير والتهديد بوقف العرض.. أزمات واجهت صناع الدراما

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​أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عدد من المسلسلات التي تعرض في الماراثون الرمضاني، وعلى الرغم من الجودة النسبية في مستوي الدراما هذا العام، إلا أن المسلسلات لم تخل من الأزمات، التي وصلت إلى حد الانسحاب والتهديدات بإيقاف عرض الأعمال، ونرصد أبرز تلك الأزمات خلال التقرير التالي.

روبي

أزمات متعددة واجهت الفنانة روبي، خلال فترة تصويرها مسلسل "رمضان كريم"، كانت البداية بانسحابها من العمل قبل موعد التصوير بيومين بداعي المرض، وهو ما تطلب تدخل نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي لحل الأزمة، لتعود بعد ذلك بمشكلة أري مع أحد مصممي الملابس داخل العمل، وصولاً لانسحابها مؤخرًا قبل تكمله باقي مشاهدها، وذلك بحسب بعض التقارير المتداولة.

وكشفت أيضًا نفس التقارير، عن سبب الأزمة، وهو اكتشافها لحذف عدد كبير من مشاهدها، خلال العرض لصالح زيادة مساحة أدوار أخري ثانوية على الرغم من إنها بطلة العمل.

ولاء الشريف

على غرار روبي أيضًا، فاجأت الممثلة الشابة ولاء الشريف، صناع "كفر دلهاب" بإعلان انسحابها، وعدم استكمالها لدور "ريحانة" في المسلسل.

وكشفت "ولاء" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أسباب انسحابها، وقالت إن السبب وراء تركها للمسلسل هو تغيير في الاتفاق مع فريق العمل، قائلة: "اتفقت من البداية علي دورين مكمّلين لبعض وهم (ريحانة و فلة)، و بناءً عليه صوّرت شخصية "ريحانة" اللي بتظهر في الفلاش باك وأثناء تصويري لشبح "ريحانة" اللي هايتضح في الحلقة 21 إنها "فلة"، وبعد ما كنت خلصت حوالي 70% من شبح "ريحانة" وأماكن التصوير كانت سيوة ومدينة الإنتاج حصل تغيير، وقرر فريق العمل الاستعانة بممثلة زميله أخرى لتجسيد شخصية "فلة"، وبناءً عليه اعتذرت عن باقي استكمال مشاهد الشبح".

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هيفاء وهبي

على الرغم من حرصها دائمًا على عدم الحديث في تفاصيل علاقتها بطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلا أنها ألقت بالاتهامات على عدد من الصحفيين بالتعتيم على مسلسلها "الحرباية"، والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني، قائلة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "ياحبيبي يا معقد مهما أمرت صحافيينك والإعلام تبعك بالتعتيم على مسلسلي في إعلامك المصري الصلب! مش هاتقدر تخفي نجاحه الساحق ولا 100 متلك".

ربط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة الخاصة بهيفاء برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والذي تزوج هيفاء في وقت سابق.

دنيا سمير غانم

أزمة كبيرة تعرضت لها الفنانة دنيا سمير غانم بسبب مسلسلها "في الـ لالالاند"، الذي يعرض في المارثون الرمضاني وصلت لحد التهديد بوقف عرضه، بسبب سرقة فكرة المسلسل من المؤلف رأفت عبد الفتاح الذي نشر بيانًا صحفيًا أعلن فيه حصوله على حكم قضائي واجب النفاذ بوقف عرض المسلسل بحجة تشابه أحداثه وشخصياته مع مسلسل "الجزيرة"، الذي قام بتأليفه.