«إشارة الصليب» و«الصلاة بالخمور».. 7 لقطات دينية أثارت الجدل في مسلسلات رمضان

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على الرغم من تنوع واختلاف الموضوعات المطروحة بالأعمال الدرامية في شهر رمضان الجاري، إلا أن بعضها لم يخل من المشاهد التي تحتوي على أخطاء وسقطات دينية أثارت الجدل حولها، وأنهالت التعليقات المنتقدة لذلك على "السوشيال ميديا"، وأثارت تلك اللقطات النزعة الدينية عند البعض حتى طالبوا بوقف عرضها على شاشات التليفزيون بينما توجه آخرون لرفع دعاوى قضائية ضد صناع تلك الأعمال، لحل أزمة استخدام الدين الخاطئ بالأعمال الفنية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز اللقطات الدينية التي أثارت الجدل بمسلسلات رمضان على موقع التواصل الاجتماعي:-

1- الإنجيل

هاجم المحامي كريم غبريال الفنانة غادة عبد الرازق بسبب وضع قدميها على "الإنجيل" بمسلسل "أرض جو"، وطالب بضرورة تحريك دعوى قضائية ضدها، من خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً".

وقال غبريال: "إنه إذا تم تحريك دعوى قضائية ضدها لا بد وأن تعامل معاملة المتهمة، ويحدث معها كما حدث مع الشيخ أبو إسلام عندما حرق “الإنجيل” وتم حبسه 5 أعوام".

وأضاف غبريال: "يجب ملاحقة غادة عبدالرازق قضائيًا سواء كانت تقصد هذا المشهد أم لا، مؤكدًا أن القانون لا يحاسب على النية، وأن الأقباط فاض بهم الكيل من عمليات متطرفة وتكفير مينفعش كمان تيجي الممثلة دي وتهين الكتاب المقدس".

ورد مخرج العمل محمد جمعة على اتهام غبريال لصناع المسلسل بـ"ازدراء الأديان"، من خلال مداخلة هاتفية له بنفس البرنامج، حيث قال: "إن الكتاب الذي تظهر به غادة عبدالرازق في المشهد هو هارد وير بايبل، وهو كتاب لهارد وير الكمبيوتر ويدرسه طلاب الكمبيوتر، وليس له أي علاقة بالإنجيل وبقصة الشيخ سالم عبد الجليل".

وتابع قائلاً: "المشكلة هي مشكلة تعليم وليس لها أي علاقة بالإنجيل، ولابد أن يحاسب المرجع اللغوي على استخدام كلمة بايبل بمعنى المسيحية، وكذلك فإن وائل خلف مصور المسلسل مسيحي ومعنا 3 مصورين مسيحيين والموضوع كله كوميدي وهناك كتاب يحمل اسم الجامع في اللغة، فهل كلمة جامع بمعنى المسجد".

شارك غادة عبد الرازق بطولة "أرض جو" الفنان عباس أبو الحسن، ومحمد كريم، وفريال يوسف، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.

2- رشم الصليب

أبدى بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" إستيائهم من لقطة قامت بها ممثلة بمسلسل "لمعي القط" وهي تؤدي "إشارة الصليب" بيدها اليسرى، وأوضح أحد مستخدمي موقع "فيسبوك" أن هذا يخالف العقيدة المسيحية، وعقّب على ذلك قائلاً: "بصرف النظر عن إنها بترشم الصليب بإيدها الشمال، وبصرف النظر عن إنها رشمته غلط أساسا، يجوز المخرج معندوش دراية كاملة هو بيعمل ايه ومابيحبش يسأل، ويجوز هي خافت ترشمه صح، بس مش دي المشكلة خالص، مشهد عشر ثواني وراح لحاله، بس فيه أفكار كتيرة جدا بيتم عرضها ومش بتروح لحالها".

"لمعي القط" بطولة الفنان محمد إمام، وعمر مصطفى متولي، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وأحمد فتحي، وإدوارد، والمسلسل من تأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفة.

3- تربية الكلاب

أثار أحد مشاهد مسلسل "اللهم إني صائم" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناول قضية الخلاف الشرعي حول تربية الكلاب بداخل المنازل، وتضمن رجلاً سأل شيخًا عن حرمانية وجود الكلاب ببيوت المسلمين، مستعطفًا إياه بإبداء حبه للكلب الذي يعتني به، إلا أن الشيخ حسم له الأمر بأن الكلاب "نجسة"، ولا يصح تربيتها بمنازل المسلمين.

وتجادل بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" حول ذلك، خاصة بعد تدشين عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج "الكلاب حلال ولا حرام"، فالبعض أيد رأي الشيخ، وآخرون عارضوه ووصفوه بـ"المتطرف"، مستدلين على ذلك بالقرآن الكريم بأنه لم يأت بنص صريح يحرم تربية الكلاب في المنازل أو نجاستها.

"اللهم إني صائم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وماجدة زكي، وريم مصطفى، وندى موسى، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

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4- صلاة العشاء

تسبب مشهد الفنانة مها أبو عوف والفنان زكي فطين عبد الوهاب، بمسلسل "لا تطفيء الشمس"، في ضجة على "السوشيال ميديا"، وجاء ذلك نتيجة الحوار الذي دار بينهما إذ قال الأخير لمها: "تاخدي درينك يا لمياء؟"، لترد عليه قائلة: "لسة مصلتش العشاء"، وأثار ذلك غضب الكثيرين مؤكدين على أن الصلاة لا تصح مع الخمور، بينما اتخذها آخرون مادة للسخرية.



المسلسل بطولة الفنانة ميرفت أمين، محمد ممدوح، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وهو عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والمعالجة الدرامية للسيناريست تامر حبيب، وأخرجه محمد شاكر خضير.

5- صلاة هادي الجيار

أحدث الفنان هادي الجيار أزمة على مواقع التواصل بسبب طريقة صلاته بإحدى مشاهد مسلسل "الزيبق"، واتهمه الجمهور بالوقوع في خطأ ديني حيث ظهر الجيار وهو يستعد لصلاة العصر، ولم يخلع حذائه قبل البدء في الصلاة، الأمر الذي انتقده الكثير من المشاهدين، بينما رجح البعض صحة الصلاة بالحذاء.

"الزيبق" بطلولة الفنان كريم عبد العزيز، وشريف منير، وريهام عبد الغفور، وسهر الصايغ ومحمد شاهين، وهادي الجيار،والمسلسل مأخوذ من ملف المخابرات العامة المصرية، وهو تأليف وليد يوسف وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.

6- الحور العين

دار حوار بين الفنانتين نجلاء بدر وشيرين الطحان بأحد مشاهد مسلسل "رمضان كريم"، حول لقاء الرجال لـ"الحور العين في الجنة"، حيث سألت نجلاء الأخيرة قائلة: "هما لما يدخلوا الجنة هياخدوا حورعين إحنا بقى هنتنيل ناخد ايه؟"، لترد الطحان قائلة: "جدعان حور عين طبعا"، وسألتها الأولى مرة ثانية: "بجد؟ هما قالوا كده في القرآن؟"، الأمر الذي أزعج بعض رواد موقع "فيسبوك"، وعلّق عدد منهم قائلين: "إزاى يذيعوا مسلسل زى ده في رمضان كده؟".

7- حلقات الذكر

يُعتبر مسلسل "غرابيب سود" من أكثر المسلسلات الرمضانية التي احتوت على أخطاء وسقطات دينية عديدة، حيث تناول الحياة الداخلية لتنظيم الدولة "داعش"، ولعل أبرز المشاهد التي تعرضت لانتقادات عديدة، المشهد الذي يصور حلقات الذكر وتحفيظ القرآن الكريم في المساجد وكأنهما وراء ظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية وتصدير الشباب الدواعش، ليتم الانتقال إلى مشهد آخر وهو قسم الولاء لأحد الشبان لخليفة، وعارض الكثير من رواد مواقع التواصل ذلك بسبب تحريضه للشبان على هجر القرآن وحلقات الذكر.

المسلسل بطولة الفنان محمد الأحمد، وسيد رجب، ودينا، ومنى شداد، ونخبة من ألمع النجوم العرب، وهو تأليف لين فارس، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي وعادل أديب.