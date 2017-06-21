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الأهلي يبدي استياءه من تصرف مسؤولي الوداد

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الأهلي يبدي استياءه من تصرف مسؤولي الوداد الأهلي يبدي استياءه من تصرف مسؤولي الوداد

التحرير

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أبدى اللواء شمس، المدير التنفيذى للأهلي استياءه من تصرف مسئولى الوداد خلال المباراة، حيث لم يحضر أحد من النادى للجلوس مع الوفد الرسمي خلال تواجده فى ملعب اللقاء وهو أمر يخالف البروتوكول والمتعارف عليه.

وأضح أنه فوجئ ومعه عماد وحيد وسمير عدلي عند وصولهم الملعب بجلوسهم طوال اللقاء دون وجود أى مسؤول من الوداد وهو تصرف غريب، رغم أن الأهلي عامل مسئولي الوداد بكل تقدير خلال وجودهم فى ملعب برج العرب.

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وخسر النادي الأهلي من نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس، بالدار البيضاء، في إطار الجولة الرابعة، بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. 
 

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التحرير

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